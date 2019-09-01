Москва, 1 сентября. Премьера фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса состоялась в основном конкурсе 76-го Венецианского кинофестиваля.

Премьера «Джокера» вызвала ажиотаж на Венецианском кинофестивале/ Отмечается, что показ картины, где главную роль сыграл Хоакин Феникс, вызвал ажиотаж и многочасовые очереди. 31 августа фильм смогли посмотреть представители киноиндустрии и журналисты.

Зрителям пришлось занимать места в очереди задолго до начала. Как пишет РИА Новости, конец фильма аудитория встречала аплодисментами, из зала слышалиь многочисленные выкрики одобрения.

Ранее сообщалось, что режиссер Тодд Филлипс опубликовал в своем Instagram сразу шесть тизеров нового «Джокера». В роликах Филлипс спрятал послание с датой выхода трейлера.

В каждом из шести видеороликов на долю секунды появляется надпись. Если сложить все фрагменты из шести роликов, то получится Trailer 8.28. Таким образом Филлипс анонсировал выход трейлера 28 августа.

Главного врага Бэтмена, злодея Джокера в новом фильме исполнил Хоакин Феникс. Актер был трижды номинирован на «Оскар». Ранее режиссер сообщил, что мировая премьера картины состоится 4 октября. Киноленту покажут на 76-м ежегодном Венецианском международном кинофестивале.

Напомним, Netflix разместил на своем YouTube-канале первый ролик полнометражной ленты, снятой по мотивам сериала «Во все тяжкие» (Breaking Bad). Фильм получил название El Camino, он выйдет на Netflix 11 октября текущего года.

В марте Geeks WorldWide опубликовал шорт-лист кандидатов на роль Бэтмена в новой ленте американского режиссера Мэтта Ривза. Ранее Бен Аффлек отказался от съемок в продолжении франшизы.

По данным ресурса, в список главных кандидатов вошли Джек Ройнор, Александр Людвиг, Джек О’Коннелл, Аарон Тейлор-Джонсон, а также Николас Холт.

В настоящее время официального подтверждения существования списка от Warner и DC не поступало.

В новой картине Ривза о темном рыцаре речь идет о становлении супергероя. Детали сюжета на сегодняшний день неизвестны, но режиссер заявил, что перезапуск «Бэтмена» не будет повторять историю убийства родителей Брюса Уэйна.

Новая картина «Бэтмен» выйдет на большие экраны 25 июня 2021 года.