Бузова в желтом костюме устроила пляски на ночной трассе

Москва, 1 сентября. Телеведущая и певица Ольга Бузова устроила танцы на автодороге федерального значения М4 «Дон». Видеозапись, на которой запечатлен этот момент, она опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

В видео Ольга Бузова, одетая в оранжевый топ и яркий желтый костюм, танцует вместе с подругой возле автомобиля. По словам певицы, действие происходит около федеральной трассы после полуночи.

«Пытаемся все-таки выяснить, как танцуют пчелы. Но это не важно, трек крутой», — заявила Бузова в описании к видео.

В комментариях подписчики отметили, что телеведущей идет ее наряд. Однако некоторые пользователи Сети раскритиковали пляски Бузовой на ночной трассе. По мнению части юзеров, певица не умеет двигаться под музыку.

«Еще бы танцевать умела», — написал пользователь vmironova617. «Бузова — робот. Она двигается что на сцене, что вне одинаково. Создается впечатление, что ей забили программу», — отметил комментатор svetapojogina.

Ране вице-премьер Максим Акимов предложил привлечь Бузову к пропаганде безопасности на российских дорогах. В ответ она заявила, что поддерживает социальные проекты, а на ее странице в Instagram часто появляются посты по темам, волнующим общество.