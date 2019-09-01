Президент Ирана хочет максимально использовать свободную торговлю с ЕАЭС

Тегеран, 1 сентября. Президент Ирана Хасан Роухани призвал максимально использовать соглашение о свободной торговле ЕАЭС. Об этом он заявил в воскресенье на заседании администрации президента и правительства.

«На заседании Роухани подчеркнул необходимость по максимуму использовать тот потенциал и те возможности, которые предоставляет Ирану соглашение о создании ЗСТ с ЕАЭС», — сообщает пресс-служба президента.

Глава государства заявил о необходимости сотрудничества со странами ЕАЭС и развития транспортной системы для более эффективной торговли. Кроме того, власти Ирана должны будут сформировать представление об объеме экспорта и импорта.

Как сообщает «Газета.ру», процесс интеграции ЕАЭС с Ираном идет уже три года, однако с недавних пор Россия решила форсировать сближение с Ираном. Вероятнее всего, это решение связано с противостоянием Москвы и Вашингтона. Отношения между США и Ираном с начала года резко обострились. Сперва президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной сделке и вернул санкции. Затем стороны обменялись милитаристскими угрозами на фоне событий в Ормузском проливе и крушения сбитого иранцами американского разведывательного беспилотника.

Иран находится под американскими санкциями, которые запрещают вести торговлю с исламской республикой. Соглашение же о ЗСТ с ЕАЭС с одной стороны дает Тегерану возможность торговать.