Роспотребнадзор порекомендовал школьникам сделать прививки от гриппа

Москва, 1 сентбяря. Роспотребнадзор напомнил о вакцинации против гриппа. Ведомство опубликовало рекомендации для родителей, как уберечь детей от заболевания в осенний период.

Ребенка следует прививать в соответствии с графиком Национального календаря профилактических прививок. Оптимальным временем для вакцинации является начало осени.

«Вакцинопрофилактика гриппа максимально эффективна, если проводится ежегодно», — сообщение ведомства цитирует «360».

Личная гигиена является важной мерой при профилактике заболеваний. Ребенок не должен обмениваться с другими детьми головными уборками, заколками, расческами и одеждой. Не следует пользоваться чужими столовыми приборами и есть из одной посуды.

Ранее сообщалось, что бесплатная вакцинация от гриппа начинается в Москве с 4 сентября. Получить прививку можно в поликлиниках, в мобильных пунктах и в павильонах «Здоровая Москва».