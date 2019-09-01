Путин проведет 2 сентября совещание в Иркутской области

Москва, 1 сентября. Президент России Владимир Путин в понедельник прибудет в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после обрушившихся на регион паводков. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Глава государства также проведет совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения», — говорится в сообщении.

Также российский лидер посетит среднюю общеобразовательную школу в Тулуне.

Напомним, в начале лета в Иркутской области сложилась сложная паводковая ситуация. Местные власти были вынуждены ввести режим ЧС. Более 110 населенных пунктов оказались подтоплены из-за ливней и подъема уровня воды в реках.

Президент РФ поручил незамедлительно начать выплаты жителям Иркутской области. Он также обратился к правительству с требованием обеспечить выделение средств из федерального бюджета на капитальный ремонт поврежденного при наводнении жилья и приобретение нового взамен ставшего непригодным.