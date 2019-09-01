Вице-премьер Борисов надеется, что Турция купит Су-35 и Су-57

Москва, 1 сентября. Вице-премьер России Юрий Борисов надеется, что Турция рассмотрит возможность покупки истребителей Су-35 и Су-57. Эти самолеты были представлены президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на международной выставке МАКС-2019 в «Жуковском».

Борисов отметил, что на авиасалоне было важно «представить товар лицом».

«Надеюсь, по крайней мере, что Су-35 и Су-57 их может реально заинтересовать по известным событиям», — сказал Юрий Борисов в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Он отметил, что окончательное решение по вопросу приобретения самолетов остается за Анкарой.

Ранее Эрдоган сообщил, что Турция ведет переговоры с Россией о поставках истребителей Су-57. Он отмечал, что не исключает возможность приобретения российских Су-35 и Су-57 вместо американских F-35. По его словам, окончательное решение будет принято после того, как разрешится вопрос с F-35.

Напомним, 27 августа президент России Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели истребитель пятого поколения Су-57 на международном авиасалоне. Президент Турции поинтересовался возможностью покупки самолета.