Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Вице-премьер Борисов надеется, что Турция купит Су-35 и Су-57

808
0 Оставить комментарий

Вице-премьер Борисов надеется, что Турция купит Су-35 и Су-57

Москва, 1 сентября. Вице-премьер России Юрий Борисов надеется, что Турция рассмотрит возможность покупки истребителей Су-35 и Су-57. Эти самолеты были представлены президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на международной выставке МАКС-2019 в «Жуковском».

Борисов отметил, что на авиасалоне было важно «представить товар лицом».

«Надеюсь, по крайней мере, что Су-35 и Су-57 их может реально заинтересовать по известным событиям», — сказал Юрий Борисов в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Он отметил, что окончательное решение по вопросу приобретения самолетов остается за Анкарой.

Ранее Эрдоган сообщил, что Турция ведет переговоры с Россией о поставках истребителей Су-57. Он отмечал, что не исключает возможность приобретения российских Су-35 и Су-57 вместо американских F-35. По его словам, окончательное решение будет принято после того, как разрешится вопрос с F-35.

Напомним, 27 августа президент России Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели истребитель пятого поколения Су-57 на международном авиасалоне. Президент Турции поинтересовался возможностью покупки самолета.

infox - new
Источник: Россия-1
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров