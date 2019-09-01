Ураган «Дориан» достиг критической категории

Вашингтон, 1 сентября. Ураган «Дориан», надвигающийся на штат Флорида, усилился до максимальной, пятой категории по шкале Саффира — Симпсона. Об этом сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.

Ураган «Дориан», сформировавшийся в Атлантическом океане, достиг критической пятой категории по шкале измерения потенциального ущерба от ураганов, передает ТАСС.

Согласно шкале Саффира — Симпсона, пятая категория означает катастрофический ущерб, при котором все деревья, кустарники и рекламные щиты повалены, здания серьезно повреждены или полностью разрушены, сборные постройки снесены. Эта категория предусматривает массовую эвакуацию населения с прибрежных территорий.

«Дориан» — уже четвертый ураган во Флориде в этом сезоне. Ему предшествовали три урагана, из которых к жертвам привел только «Барри», в результате которого погиб один человек.

В прошлом сезоне Флориду затронули два урагана — «Гордон» и «Майкл», жертвами которых стали десятки людей.

Напомним, на территории штата Флорида из-за приближающегося к западному побережью страны урагана введен режим чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу, «чтобы гарантировать, что все ресурсы федерального правительства сконцентрированы на приближающемся шторме». Вместо американского лидера в Варшаву полетел Майк Пенс.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, «Дориан» достигнет побережья штата либо к концу текущей, либо к началу следующей недели.