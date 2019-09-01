Microsoft разрешил переустанавливать Windows 10 через облако

Москва, 1 сентября. Пользователи Windows 10 теперь смогут переустанавливать операционную систему из облака, говорится в блоге Microsoft.

Таким образом, пользователям не придется использовать для переустановки «операционки» локальную копию ОС. Новая функция реализована в Windows 10 Insider Preview Build 18970.

Авторы сообщения отметили, что при переустановке пропадут все имеющиеся у пользователя приложения. Кроме того, необходимо скачать из Интернета почти 3 ГБ установочных файлов.

Воспользоваться переустановкой из облака смогут пользователи любых компьютеров и ноутбуков, однако пока функция доступна только в версии Insider Preview — в пользовательской версии ОС она появится позже.