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Microsoft разрешил переустанавливать Windows 10 через облако

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Microsoft разрешил переустанавливать Windows 10 через облако

Москва, 1 сентября. Пользователи Windows 10 теперь смогут переустанавливать операционную систему из облака, говорится в блоге Microsoft.

Таким образом, пользователям не придется использовать для переустановки «операционки» локальную копию ОС. Новая функция реализована в Windows 10 Insider Preview Build 18970.

Авторы сообщения отметили, что при переустановке пропадут все имеющиеся у пользователя приложения. Кроме того, необходимо скачать из Интернета почти 3 ГБ установочных файлов.

Воспользоваться переустановкой из облака смогут пользователи любых компьютеров и ноутбуков, однако пока функция доступна только в версии Insider Preview — в пользовательской версии ОС она появится позже.

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