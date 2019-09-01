Член жюри «Новой волны» объяснил срыв Киркорова и слезы Лолиты на фестивале

Москова, 1 сентября. Член жюри «Новой волны» Антон Беляев объяснил срыв Филиппа Киркорова и слезы Лолиты во время фестиваля.

По его словам, выступление перед аудиторией — это всегда сильный стресс, даже если речь идет об опытных артистах, и чем больше аудитория, тем сильнее будут переживания, поскольку цена ошибки во время таких концертов вырастает соразмерно.

«Конкурсанты и звезды волнуются. Это часть нашей работы. Это не связано с «Новой волной». Ты просто не хочешь облажаться», — пояснил Беляев порталу Ura.ru.

Член жюри также прокомментировал слухи о том, что участники «Новой волны» поют под фонограмму. Подозрение, что некоторые артисты поют не в живую появились после выступления Сергея Лазарева и Киркорова. Беляев отметил, что преимущественно певцы поют сами, но не под живой звук, а под «минус». Это связано с особенностями телевизионного шоу, в котором важна скорость. Кроме того, «минус» вызывает меньше проблем. Когда что-то происходит с заранее записанной музыкой — это не так страшно, чем коллапс, который возникает в случае проблем с инструментами.

Напомним, что во время фестиваля «Новая волна» произошло сразу несколько казусов. Сначала Киркоров обматерил за медленную работу свою техническую команду во время репетиции. Затем, уже во время выступления, он не попал в фонограмму. Кроме того, Лолита, которая исполняла песню Анжелики Варум «Городок», дважды расплакалась во время репетиции.