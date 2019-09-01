Дуда заявил, что мир вынес мало уроков из Второй мировой войны

Варшава, 1 сентября. Мир вынес мало уроков из страшных событий Второй мировой войны. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время своего выступления на торжественной церемонии в Варшаве, приуроченной к 80-летию начала Второй мировой войны.

«Человечество, очевидно, еще мало вынесло из тех страшных уроков», — цитирует слова Анджея Дуды РИА Новости.

Президент Польши добавил, что в мире все еще происходят проявления геноцида. В качестве примера он назвал бывшую Югославию и Руанду.

Он призвал всех делать выводы из событий Второй мировой войны, чтобы в будущем подобное никогда не повторилось. Дуда добавил, что о произошедшем в те годы необходимо помнить.

«Мы должны помнить. Для этого я здесь», — сказал польский президент.

Напомним, в Варшаве проходят мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Руководство Польши пригласило в Варшаву союзников по НАТО, ЕС и «Восточному партнерству», однако не пригласило Россию. По официальной версии, Москва не была приглашена, так как она не входит ни в одну из этих организаций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение Варшавы, отметил, что мероприятия, посвященные Второй мировой войне и Великой Отечественной войне, не могут считаться полноценными без участия РФ.

Стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался посетить мероприятия в Варшаве. В МИД Белоруссии отметили, что определяющий вклад в общую победу над нацизмом внесли все народы СССР. В Минске обратили внимание на то, что в Варшаву не пригласили Казахстан, страны Центральной Азии и Россию.