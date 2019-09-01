Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать РФ на годовщину войны

Москва, 1 сентября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Варшавы не приглашать Россию на мероприятия в честь годовщины начала Второй мировой войны.

Захарова обратилась к высказыванию заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенк радиостанции Radio Maryja. В нем Шинковский заявил, что Польша не стала приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, поскольку в этот раз страны-гостьи отбирались по так называемому «современному критерию».

Согласно новому способу отбора гостей, были приглашены представители стран Евросоюза (в том числе Германию), НАТО и «Восточного партнерства». Россия осталась за пределами круга приглашенных, так как ни в одном из перечисленных форматов не участвует.

В своем комментарии представитель российского МИДа отметила, что Варшава загнала себя в очень глупое положение.

«В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла», — написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.

Мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, начались в Варшаве в воскресенье, 31 августа. Российская делегация участия в них не приняла.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, посвященные годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войн, без участия России не могут считаться полноценными.