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Народная милиция ЛНР заявила об обострении обстановки у линии соприкосновения

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Народная милиция ЛНР заявила об обострении обстановки у линии соприкосновенияЛуганск, 1 сентября. Обстановка у линии соприкосновения в Донбассе остается напряженной и имеет тенденцию к обострению, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«Обстановка на линии соприкосновения остается напряжённой и имеет тенденцию к обострению. За прошедшие сутки противник четыре раза нарушил режим прекращения огня», — заявил представитель ведомства.

По информации НМ ЛНР, 90% всех обстрелов республики за последние две недели совершены военными 30-й бригады ВСУ, которые «открыто игнорируют условия достигнутого перемирия».

Филипоненко также уточнил, что состояние раненного при субботнем обстреле бойца стабильное, но он находится в больнице. Народная милиция ЛНР требует от международных наблюдателей миссии ОБСЕ зафиксировать факты нарушения перемирия, которое действует в Донбассе с 21 июля.

«Мы требуем… принудить военно-политическое руководство Украины прекратить проведение провокационных действий на линии боевого соприкосновения, направленных на эскалацию конфликта на Донбассе», — говорится в сообщении НМ ЛНР.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. После государственного переворота Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести против республик Донбасса военную операцию. По последним сведениям ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стали 13 тысяч человек.

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Источник: Официальный сайт Народной милиции ЛНР
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