Украинцы массово выезжают в Россию на автобусах, такси и даже велосипедах

Представители государственной администрации сразу нескольких приграничных с РФ украинских регионов направили в Киев специальные отчеты, в которых выразили свою обеспокоенность ростом числа граждан Украины, направляющихся в Российскую Федерацию не только на сезонные заработки, но и на постоянное место жительства. Чиновники посетовали на то, что даже в условиях частичной отмены железнодорожного сообщения между двумя государствами украинцы находят «альтернативные пути законного пересечения границы». В одном из таких документов содержится рекомендация закрыть несколько автомобильных контрольно-пропускных пунктов в Сумской и Черниговской областях. Подробнее о сложившейся ситуации — в репортаже корреспондента Федерального агентства новостей.

Хорошо поставленным голосом ревизор электропоезда, прибывшего на станцию Конотоп, предупреждает пассажиров о том, что состав в Россию не идет, и максимум, на что они могут рассчитывать — это проехать еще несколько десятков километров через небольшие полустанки до железнодорожного депо. На данный момент Конотоп является единственной крупной станцией на украинско-российской границе, и каждый, кто желает добраться до РФ из указанного пункта, может пересесть на один из четырех скорых поездов, действительно курсирующих между Киевом и Москвой на указанном направлении.

«Раньше этих поездов было около сорока в сутки, — делится в беседе с корреспондентом ФАН сотрудница местного железнодорожного вокзала Нина Ивановна. — Да после того, как мы рассорились с Москвой, через нашу станцию почти перестали ездить пассажирские [поезда]. Скоро рельсы совсем заржавеют».

В качестве альтернативы относительно комфортного средства передвижения в направлении РФ Нина Ивановна предлагает обратиться к таксистам, дежурящим у здания вокзала.

«Они ездят туда-сюда через кордон, может — и вас отвезут», — говорит женщина и на всякий случае записывает номер телефона «опытного водителя». «Опытным водителем» оказывается некий молодой человек, сразу заявляющий, что он «работает только по-крупному». «Я знаю, как обойти все очереди на КПП, и доставлю вас в Брянск всего за пару часов, — говорит водитель, представившийся Олегом. — Но это влетит вам в копеечку». Под словом «копеечка» Олег подразумевает сумму в 4 тысячи гривен (около 10,5 тысяч рублей. — Прим. ФАН). «Если хотите дешевле — приходите завтра утром, отсюда уезжает микроавтобус. Мы по нескольку раз в неделю целыми семьями людей отвозим в Россию».

Есть и еще один вариант. За 2 тысячи гривен такси отвозит пассажира до населенного пункта Середина-Буда, где, собственно, и проходит один из участков украинско-российской границы. В поездке водитель описывает сложившуюся ситуацию по-своему.

«Раньше я возил в Россию исключительно почту, — говорит Олег, оказавшийся по образованию учителем географии. — А потом, когда отменили множество поездов, занялся перевозкой пассажиров. Поверьте, только за последний год я вывез в Брянск и Калугу как минимум полторы тысячи человек. Вернулись — единицы: большинство теперь живут и работают кто в Москве, кто в Петербурге. А то, что люди и вправду в массовом порядке уезжают в Россию — убедитесь сами».

И действительно: в самой Середине-Буде наблюдается определенный ажиотаж у автобусов, направляющихся в РФ.

«В день наша компания делает до пятнадцати рейсов в Суземку (Брянская область. — Прим. ФАН) и Брянск, — с плохо скрываемой гордостью говорит представитель частной автобусной фирмы Станислав. — Как правило, свободных мест нет ни на «бусиках» (трансформированных грузовых микроавтобусах. — Прим. ФАН), ни в «Икарусах». Есть спрос — будет и предложение!».

Любопытно, что указанный участок границы с РФ потенциальные соискатели лучшей жизни пересекают не только автобусами.