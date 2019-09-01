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Зеленский назвал свое главное достижение за 100 дней президентства

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Зеленский назвал свое главное достижение за 100 дней президентства

Киев, 1 сентября. Шестой президент Украины Владимир Зеленский в интервью киевскому каналу «1+1», посвященному 100 дням его пребывания на посту главы государства, рассказал о своем главном достижении за указанный период.

«Изменения есть, но я точно остался человеком, и меня не сломали вещи, которые появляются у человека, занимающего такой пост», — обратил внимание он.

Кроме того, глава украинского государства рассказал о попытках назначенных при Петре Порошенко сотрудников министерства иностранных дел помешать его общению с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, единомышленники экс-главы государства не были заинтересованы в том, чтобы украинские моряки ВМС вернулись домой.

Сам разговор с президентом Российской Федерации Зеленский назвал самым сложным моментом за время пребывания в должности. Он уточнил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным на саммите в «нормандском формате». Как заявлял ранее глава Елисейского дворца Эммануэль Макрон, саммит запланирован на сентябрь 2019 года.

Зеленский также анонсировал публикацию данных о финансировании партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председателем политсовета которой является Виктор Медведчук. По словам Зеленского, это будет громкая история.

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Источник: 1+1
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