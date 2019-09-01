Коломойский обсуждал возможное объявление дефолта с Зеленским

Киев, 1 сентября. Украинский олигарх Игорь Коломойский сообщил, что обсуждал возможное объявление дефолта в стране с Владимиром Зеленским прошлой осенью — после того, как юморист решил баллотироваться в президенты.

Как отметил украинский предприниматель, дефолт — это «честное заявление о своей неплатежеспособности, первый этап очищения и выздоровления», после чего происходит реструктуризация.

«Мы при Арсении Петровиче [Яценюке] были де-факто в дефолте. Он сказал, что мы отдать долги не можем, и ему Международный валютный фонд сказал: «Иди к Франклину Темплтону (американская компания по управлению активами — прим.ФАН), договаривайся, делай haircut», — рассказал украинским СМИ Коломойский.

Олигарх отметил, что дефолта не нужно пугаться, добавив, что миллионы украинских граждан в дефолте, поэтому вынуждены уезжать из страны в поисках работы и денег. Бизнесмен также обратил внимание, что обсуждал эту стратегию с Владимиром Зеленским прошлой осенью, когда тот принял для себя решение идти на президентские выборы.

«Он понимает ответственность. Понимает, что вся его свита, они разбегутся все в случае кризиса, так же, как разбежалась Петина свита», — объяснил Коломойский.

Ранее бизнесмен Коломойский рассказал, почему граждане Украины могут не избрать на второй срок нынешнего главу государства Владимира Зеленского. По его словам, показатель эффективности работы Зеленского, а значит и его шансы быть переизбранным на следующих выборах, зависят от того, какое число украинцев вернется на родину из других стран.

В июле МВФ опубликовал итоги исследования, в которых говорится, что Украина потеряет более трети рабочей силы до 2050 года. Согласно прогнозам специалистов, через 10 лет Украина лишится около 15% рабочей силы, а в 2050 году этот показатель составит 30%.