Москва, 1 сентября. Западные медики выявили опасность использования туалетной бумаги. По мнению исследователей, средство гигиены может быть причиной возникновения ряда заболеваний, в том числе онкологических.

Специалисты также развенчали миф производителей туалетной бумаги о том, что это средство гигиены может защитить человека от бактерий, передает OAnews. Кроме того выяснилось, что использование туалетной бумаги может спровоцировать развитие инфекций мочевыводящих путей. Ароматизированные аналоги средства гигиены, в свою очередь, могут вызвать аллергическую реакцию и стать причиной роста злокачественных опухолей.

В связи с этим медики советуют использовать для личной гигиены влажные салфетки без химических добавок, а при возможности — лучше подмываться чистой водой.

Зимой 2019 года германский журналист Лара Тиде предложила жителям страны отказаться от использования бумаги и начать поиск альтернативы этому средству гигиены. Отмечалось, что ежегодно среднестатистическая немецкая семья использует порядка 93 рулонов туалетной бумаги. По словам автора статьи, жители Германии смывают в унитаз тонны туалетной бумаги и при этом не задумываются, какой вред это наносит планете.