Премьер Молдавии посетит Москву 10 сентября

Кишинев, 1 сентября. Премьер-министр Молдавии Марьян Шарец 10 сентября прибудет в Москву с официальным визитом. Об этом заявил посол РФ в республике Доку Завгаев.

«Будут встречи, переговоры, подписание ряда документов. Также в программе его визита — церемония открытия памятника словенцам (погибших в России во время разных войн — прим. ФАН)», — пояснил он РИА Новости.

Кроме того, глава молдавского правительства намерен подписать с Россией ряд двусторонних соглашений. В частности, речь идет о трехлетней программе сотрудничества в области культуры и науки, а также соглашении о защите пенсионеров.

Ранее сообщалось, что Россию в сентябре посетит также президент Молдавии Игорь Додон. Целью визитов будет восстановление российско-молдавских отношений.

Президент Молдавии добавил, что последние три года Кишинев проводил антироссийскую политику. Новое правительство намерено восстановить отношения с зарубежными партнерами.