В Госдуме сравнили удар США по Идлибу с действиями Гитлера перед Второй мировой войной

Депутат Госдумы Владимир Шаманов уверен, что, нанеся без предупреждения удары по Идлибу, США пытались защитить подопечных террористов.

Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что Соединенные Штаты Америки, нарушив все соглашения и не уведомив Россию или Турцию, нанесли авиаудар в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кефрайя (провинция Идлиб). Атака привела к многочисленным жертвам и разрушениям.

По заверениям американской стороны, целью атаки был «пункт управления группировки «Аль-Каида»1 (запрещена в России). До этого армия Сирийской Арабской Республики, по инициативе Москвы и Анкары, в одностороннем порядке объявила о прекращении огня в зоне деэскалации. Более того, официальный Дамаск также уведомил о своем решении все конфликтующие стороны. Это решение должно было позволить мирному населению выйти из Идлиба по гуманитарному коридору.

По словам представителей российского военного ведомства, действия Вашингтона поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня. Комментируя ситуацию, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «создатели террористических организаций защищают свои интересы».

«Разрешение противоречий в Идлибе ставит под сомнение роль и место Америки в этом регионе. Видимо, мы так прижали их подопечных, что им пришлось пойти на такое скотство. Причем оно у них уже не первый раз. Да и Комитет по обороне неоднократно говорил и предупреждал соответствующие структуры, что чем ближе мы будем подходить к разрешению всего сирийского конфликта, тем мы больше будем видеть «американских чудес». И мы реально увидим их истинное лицо», — сказал парламентарий.

Однако наибольшее удивление в сложившейся ситуации вызывает отсутствие реакции со стороны всего мирового сообщества. Соединенные Штаты Америки позволяют себе действия, за которые другие страны понесли бы заслуженное наказание в виде международного порицания или даже введения санкционного давления. Однако действия Вашингтона никто, кроме России, не осуждает.

«Удивляет их слепота и подчинение. Сегодняшнее поведение американцев можно сравнить с поведением Гитлера. К чему привели гитлеровские авантюры, мы знаем, поэтому Россия, сохраняя олимпийское спокойствие, доведет дело до конца и очистит САР от боевиков. И еще — турки, которые испытали многоликость американских «союзнических отношений», они не случайно все ближе и ближе подходят к нашей позиции на политической арене. Россия никогда своих союзников не предавала», — заключил Шаманов.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил мнение, что атака Соединенных Штатов была проведена не из стремления американцев побороть терроризм в Сирии. Он отметил, что близок к той точке зрения, что «нужные» боевики заблаговременно были вывезены из зоны поражения.

1 Организация запрещена на территории РФ.