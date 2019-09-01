Поклонники восхитились постройневшей Дубцовой

Москва, 1 сентября. Поклонники восхитились постройневшей певицей Ириной Дубцовой, которая опубликовала в своем Instagram фотографию в купальнике.
Победительница четвертой «Фабрики звезд» позирует на морском берегу в купальнике с леопардовым принтом и струящемся легком халате. Певица в публикации отметила, что «пока лето», однако через пару мгновений все изменится и с летом нужно будет попрощаться.
«Пока лето. А через пару часов будет «Пока, лето», — написала 37-летняя звезда в своем блоге.
Поклонники бывшей «фабрикантки» одарили звезду комплиментами. Они отметили, что знаменитость в любых обстоятельствах сохраняет прекрасный вид, а в последнее время она еще заметно постройнела.
«Ирина! Отлично постаралась над своей фигурой! Результат налицо — красотка!» — написал пользователь tatyanasip.
«Прекрасная леди, богиня в утреннем свете», — добавил другой mofk_sp.
«Прекрасная, фееричная, женственная Ирина», — описал певицу юзер smirnovaelenaofficial.
«Слышь, Вы че такая дерзкая?» Если серьезно — нереально красивая, стильная, сногсшибательная… Идеальная… Нет слов», — восхитился sasha_vinnie.
«Я люблю ваш талант. Вы необыкновенная, Ирина Дубцова», — отметил комментатор veronikaklenina.
«Ирина, как всегда! Красотка!» — подчеркнул фанат avrora_avrova.