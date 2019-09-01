Папа римский застрял в лифте и опоздал к воскресной проповеди

Рим, 1 сентября. Папа римский Франциск опоздал к традиционной воскресной проповеди, объяснив это тем, что лифт поломался, поэтому какое-то время пришлось ждать пожарную службу. Об этом в воскресенье сообщило информационное агентство АНСА.

Он извинился перед прихожанами за опоздание, объяснив это тем, что застрял в подъемнике.

«Я вынужден извиниться за опоздание, но я застрял в лифте на 25 минут», — цитирует агентство его слова.

Папа римский также обратил внимание на то, что на помощь к нему пришли пожарные. В результате инцидента традиционная проповедь началась на 10 минут позже запланированного времени, уточняет информационное агентство Reuters.

Проповедь по традиции проходит каждое воскресенье на площади Святого Петра. Папа римский ведет ее из окна последнего этажа здания Апостольского дворца.

В апреле текущего года папа римский Франциск заявил, что смотреть на игру аргентинского форварда испанской «Барселоны» Лионеля Месси очень приятно, но футболиста нельзя называть богом.

«Это кощунство. Нельзя так говорить или верить в подобное. Я вот, к примеру, не верю», — подчеркнул понтифик в интервью испанскому телевизионному каналу Sexta.

Папа римский Франциск отметил, что люди часто используют выражение «бог с мячом на поле», и, естественно, играет Месси отлично.

В начале года форварда сборной Аргентины признали лучшим бомбардиром сине-гранатовых. В активе игрока 576 голов. Как отмечала газета «Известия», Месси считается одним из самых выдающихся футболистов за всю историю этой игры.