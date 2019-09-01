Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Лавров сообщил о сохранении договоренностей РФ и Турции по Идлибу

161
0 Оставить комментарий

Лавров сообщил о сохранении договоренностей РФ и Турции по Идлибу

Москва, 1 сентября. Договоренности России и Турции по сирийской провинции Идлиб сохраняются. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. 

Он отметил, что президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган согласовали конкретные шаги для выполнения договоренностей.

«Президент России Путин на пресс-конференции с президентом Турции Эрдоганом сказал, что эти договоренности сохраняются. Президенты России и Турции согласовали конкретные шаги, которые позволят их выполнять», — сказал Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

На совместной пресс-конференции в Москве президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия и Турция наметили дополнительные шаги по борьбе с террористами в сирийском Идлибе. Он добавил, что Москва и Анкара выступают за территориальную целостность Сирии и не допустят разделения страны на зоны влияния

Напомним, в сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.

infox - new
Источник: Россия-1
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров