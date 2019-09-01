Лавров сообщил о сохранении договоренностей РФ и Турции по Идлибу

Москва, 1 сентября. Договоренности России и Турции по сирийской провинции Идлиб сохраняются. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган согласовали конкретные шаги для выполнения договоренностей.

«Президент России Путин на пресс-конференции с президентом Турции Эрдоганом сказал, что эти договоренности сохраняются. Президенты России и Турции согласовали конкретные шаги, которые позволят их выполнять», — сказал Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

На совместной пресс-конференции в Москве президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия и Турция наметили дополнительные шаги по борьбе с террористами в сирийском Идлибе. Он добавил, что Москва и Анкара выступают за территориальную целостность Сирии и не допустят разделения страны на зоны влияния

Напомним, в сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.