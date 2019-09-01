«Сампдория» запросила у «Динамо» 17 млн за нападающего

Москва, 1 сентября. Итальянская «Сампдория» отказалась продавать нападающего Маноло Габбьядини в «Динамо». По словам источника Федерального агентства новостей, итальянцы отказались от 12 млн евро, которые предложил российский клуб.

В то же время «Сампдория» сообщила столичному клубу, что отпустит 27-летнего форварда за 17 млн евро. Однако клуб счел нецелесообразным запрашиваемую сумму.

Габбьядини перешел в «Самдорию» в январе этого года из «Саутгемптона» за 11,9 млн евро. С тех пор он провел 20 матчей в составе команды, забил 4 мяча и отдал 2 результативных передачи. Отметим, что в активе нападающего 11 матчей и 2 года за сборную Италии.

Помимо Габбьядини «Динамо» интересовался Стефаном Окака-Чука из «Уотфорда» и Джованни Симеоне из «Фиорентины», однако клубу не удалось с ними договориться.

Ранее сообщалось, что наддающий футбольного клуба «Уотфорд» Стефано Окака Чука может перейти в «Динамо». По словам источника ФАН, английский клуб хочет подучить за 30-летнего итальянца 8 млн евро. Российский клуб готов предложить за игрока 7 млн, а самому игроку предлагает трехлетний контракт с зарплатой 2,5 млн евро. Отмечается, что игрок уже дал принципиальное согласие на переход.