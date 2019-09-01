Корейские строители завершили реконструкцию мемориала советским воинам

Пхеньян, 1 сентября. Строители города Хамхына завершили капитальную реконструкцию мемориала советским воинам, павшим в боях за освобождение Кореи. Об этом сообщил посол России в КНДР Александр Мацегора, который принял работу.

Дипломатическая миссия на своей странице в социальной сети Facebook отметила, что «этот крупнейший из построенных в Северной Корее комплексов был открыт в 1947 году».

Хамхынский «Парк Освобождения» очень сильно пострадал в период военных действий в 1950–1953 годах, но корейские строители воссоздали монумент и в течение всех лет внимательно ухаживали за ним, говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в текущем году корейская сторона выделила материалы, технику и рабочих, материальный вопрос решила российская сторона. Посольство РФ курировало организацию реконструкции, составление проекта и контроль за качеством.

Согласно имеющимся данным, при реконструкции в Хамхыне строители восстановили и обновили Арку Освобождения, могильные плиты, под которыми лежат 174 героя — краснофлотцы, бойцы и офицеры армии СССР.