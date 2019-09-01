Сирия, 1 сентября. Террористы ИГ1 активировали СВУ, установленные на коровах, в провинции Дияла в Ираке. Турция направила новую партию военной техники в Идлиб. Курды заявили об уничтожении шести протурецких боевиков в Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курды: заявили об уничтожении шести протурецких джихадистов в северной части провинции Алеппо.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ): сбросила снаряды с зажигательной смесью в южных районах Ливана.

«Исламское государство»1: организовало теракт в восточной части иракской провинции Дияла.

ВС Турции: развернули патрули на границе Идлиба и Алеппо; направили конвой с военной техникой в зону «Большого Идлиба».

Провинция Дамаск

Спустя несколько часов после переброски дополнительных подразделений к границе с Ливаном поступили данные о возобновлении боевых действий на данном направлении. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), израильские беспилотники сбросили снаряды с зажигательной смесью в районе ливанских ферм Бсатра. Информация об уроне, нанесенном сельскохозяйственным районам, в настоящий момент уточняется. По сведениям новостного агентства Al Manar News, военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) также открыли огонь по высотам Аль-Рус и Кфаршуба вблизи границы с сирийским Дамаском. Напомним, на юге Ливанской Республики дислоцируются силы военизированного формирования «Хезболла», военные объекты которого также не раз повергались атакам Израиля и на территории Сирии.

Провинция Алеппо

Группировка «Силы освобождения Африна» опубликовала новые данные о результатах подпольной деятельности на территориях, оккупированных поддерживаемыми Турцией антиправительственными бандгруппами. Как передает агентство новостей ANHA News, последние вылазки курдских радикалов привели к уничтожению шести протурецких боевиков. Курды взяли на себя ответственность за недавние нападения в деревне Басован в кантоне Африн, а также в городе Мареа к северу от административного центра региона. В обоих случаях курды вступили с исламистами в открытое вооруженное противостояние. Кроме того, «Силы освобождения Африна» заявили о подрыве автомобиля «Сирийской свободной армии»** (ССА).

Провинция Даръа

Прогремел взрыв в западной части провинции. Новостной портал Step News Agency сообщает о том, что СВУ детонировало на шоссе Тасиль — Айн Закар северо-западнее административного центра региона, что привело к ранению восьми гражданских лиц, по большей части женщин и детей. Пострадавшие были доставлены Национальную больницу города Даръа. Напомним, до июля прошлого года данные территории находились в оккупации террористов группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшей на верность «Исламскому государству». Несмотря на усилия Сирийской арабской армии (САА), разминирование местности пока не было полностью завершено ввиду большого количества оставленных джихадистами мин и боеприпасов. Напомним, операция по освобождению территорий Даръа и соседней Эль-Кунейтры проводилась с июня по июль 2018 года.

Провинция Идлиб

Twitter-канал (Step_Agency) сообщает о том, что Турция развернула патруль у населенного пункта Аль-Камари, расположенного вдоль магистрали Алеппо — Дамаск в южной части провинции. Кроме того, Анкара направила военный конвой через пограничный переход «Кафр Лясин». Согласно информации новостного портала Qasioun News, колонна с техникой и вооружением проследует к турецким наблюдательным постам, установленным на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции.

Напомним, накануне в 6.00 на границах «Большого Идлиба» вступил в силу режим прекращения огня, соблюдением которого, однако, пренебрегли американские ВВС, атаковавшие расположения исламистов в регионе, не уведомив ни одну из стран-участниц антитеррористической операции в Сирии.

Ирак

Информационное агентство ANHA News сообщает о новом теракте, организованном членами так называемых спящих ячеек «Исламского государства» в провинции Дияла. Боевики ИГИЛ1 прикрепили взрывные устройства к двум коровам в окрестностях населенного пункта Ханакин на востоке региона, активировав их дистанционно. Взрывы привели к ранению одного из местных жителей. Более подробные сведения о случившемся пока выясняются. Напомним, несмотря на то, что о полном освобождении страны от террористов бывший премьер-министр Хайдер Аль-Абади заявил еще в конце 2017 года, подпольные группы террористической группировки все еще угрожают безопасности жителей Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.