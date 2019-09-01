Москва, 1 сентября. Вашингтон, нанеся авиаудар в сирийской провинции Идлиб, пытается показать, что США не собираются ни с кем считаться. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в Facebook.

Косачев рассказал, к чему может привести авиаудар США по Идлибу. По его словам, Соединенные Штаты демонстрируют, что якобы сохраняют активную роль в сирийском процессе. Российский политик подчеркнул, что подобные действия американских властей ставят под угрозу сохранение режима прекращения огня в этом регионе. Косачев напомнил, что удар авиации США по зоне деэскалации был нанесен в нарушение всех договоренностей. Кроме того, Вашингтон предварительно не стал уведомлять Турцию и Россию — ключевых держав, борющихся с терроризмом в регионе.

При этом глава комитета Совфеда уточнил, что это классическим для США «принципом Хиросимы».

Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась из-за попыток террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), связанной с запрещенной в РФ террористической организацией «Джебхат ан-Нусра»1, подмять под себя жителей региона, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.

«Говорили о ситуации, которая сложилась в Идлибе. Говорили и о том, как необходимо искоренять террористическую угрозу», — сказал Лавров.

Кроме того, он сообщил, что Россия предупредила Турцию о том, что любые вылазки террористов в районе зоны деэскалации в сирийском Идлибе будут жестко пресекаться. Глава МИД РФ также указал на то, что на протяжении всего года террористы продолжали совершаться подобные провокации. По его мнению, боевики продолжат это делать, потому что соглашение по Идлибу не предусматривает распространения режима прекращения огня на террористов.

Напомним, в настоящее время сирийская правительственная армия продолжает быстрое продвижение к северу от города Хан-Шейхун, расположенного в южных окрестностях Идлиба. Подразделения САА взяли под контроль ряд новых районов и перекрыли международную дорогу, связывающую Марат-ан-Нуман и Хан-Шейхун, которая является частью международной дороги между Алеппо и Дамаском.

1 Организация запрещена на территории РФ.