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Гонщик «Формулы-1» Сироткин отреагировал на смерть Юбера

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Гонщик «Формулы-1» Сироткин отреагировал на смерть Юбера

Москва, 1 сентября. Российский пилот команды Wiliams «Формулы-1» Сергей Сироткин прокомментировал в Instagram смерть французского гонщика Антуана Юбера из команды «Формулы-2» BWT Arden.

Сироткин признался, что не может поверить в смерть коллеги по цеху. По его словам, французский гонщик был талантливым и очень быстрым пилотом, отметили «Известия».

«Покойся с миром. Все мои мысли с его семьей и Хуаном Мануэлем Корреа, который также пострадал в этой страшной аварии», — написал 24-летний автогонщик.

Напомним, французский пилот команды BWT Arden Антуан Юбер на девятом этапе серии «Формула-2» попал в страшенную аварию — гонщик на бешеной скорости влетел в отбойник. 22-летний пилот скончался в больнице от множественных травм, полученных в результате аварии.

Юбер был действующим чемпионом серии GP3 и пилотом молодежной программы Renault. В текущем сезоне «Формулы-2» он выиграл две гонки — в Монако и Ле-Кастелле, отметил телеканал «360».

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