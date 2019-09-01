Армия Сирии ведет артподготовку по продолжающим атаки террористам в Идлибе — видео ФАН

Сирийская арабская армия (САА) вернула под свой контроль ряд населенных пунктов на юге и юго-востоке провинции Идлиб и в настоящее время продолжает наносить удары по объектам террористических группировок, на которые не распространяется режим без огня. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР продолжает фиксировать происходящее на передовой в этом регионе на видео.

На этой неделе правительственные силы освободили города Ат-Тамана, Хувейн Аль-Кебир и несколько близлежащих поселков. Это произошло в ходе ответной атаки войск САР, спровоцированной предыдущими попытками прорыва боевиков при участии террористов-смертников. В настоящее время инженерные части САА проводят осмотр освобожденной местности на предмет взрывных устройств и неразорвавшихся мин.

Между тем на линии соприкосновения, вновь сдвинувшейся немного на север, по-прежнему неспокойно. Продолжающие сопротивление террористические бандгруппы не прекращают обстрелов и нападений, на что сирийские войска вынуждены соответствующе реагировать. Так, нашему репортеру удалось запечатлеть, как артиллерийские дивизионы САА ведут обстрел командных пунктов джихадистов из гаубиц.

В Идлибской зоне деэскалации с 06.00 часов 31 августа был введен новый режим прекращения огня, предполагающий также отвод тяжелых вооружений боевиков от линии разграничения. Данные договоренности, однако, не распространяются на наиболее радикальные исламистские бандгруппы, прежде всего — из состава запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1.

До установления данного перемирия правительственной армии Сирии при помощи ВКС РФ удалось серьезно продвинуться в борьбе с джихадистами на юге Идлиба и на севере соседней Хамы. Наступая с двух направлений, подразделения САА к 22 августа заняли Хан-Шейхун, сформировав кольцо окружения вокруг Аль-Латаминского выступа. Вскоре после этого осажденный район вместе со стратегическими городами Мурек, Аль-Латамина и Кафр Зета тоже вернулись под управление регулярных войск САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.