Убившую годовалого ребенка в Башкирии мать взяли под арест

Уфа, 1 сентября. Дюртюлинский районный суд Башкирии заключил под стражу 28-летнюю местную жительницу, подозреваемую в убийстве годовалого сына. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

«Судом по ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — передает «Вгляд».

Напомним, ранее в Башкирии был найден мертвым годовалый ребенок. Его мать, 28-летняя жительница села Исмаилово, 27 августа заявила в полицию, что ее сын пропал из колыбели после того, как она уложила его спать. Женщина рассказала, что сначала она уложила спать двоих своих детей — 1 и 5 лет, после чего уснула сама. Проснувшись, она увидела, что младшего сына в колыбели нет.

Когда спустя двое суток ребенка нашли мертвым поисковики, мать созналась, что сама убила мальчика.

Ранее следственные органы Башкирии опубликовали видео следственных действий с матерью убитого ребенка. Женщина объяснила следователям, что убила сына из лучших побуждений — «чтобы он не голодал».