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Убившую годовалого ребенка в Башкирии мать взяли под арест

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Убившую годовалого ребенка в Башкирии мать взяли под арестУфа, 1 сентября. Дюртюлинский районный суд Башкирии заключил под стражу 28-летнюю местную жительницу, подозреваемую в убийстве годовалого сына. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

«Судом по ходатайству следователя ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — передает «Вгляд».

Напомним, ранее в Башкирии был найден мертвым годовалый ребенок. Его мать, 28-летняя жительница села Исмаилово, 27 августа заявила в полицию, что ее сын пропал из колыбели после того, как она уложила его спать. Женщина рассказала, что сначала она уложила спать двоих своих детей — 1 и 5 лет, после чего уснула сама. Проснувшись, она увидела, что младшего сына в колыбели нет.

Когда спустя двое суток ребенка нашли мертвым поисковики, мать созналась, что сама убила мальчика. 

Ранее следственные органы Башкирии опубликовали видео следственных действий с матерью убитого ребенка. Женщина объяснила следователям, что убила сына из лучших побуждений — «чтобы он не голодал». 

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Источник: «Вглдяд»
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