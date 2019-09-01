Клинцевич назвал удар США по Идлибу провокацией в «самом взрывоопасном» регионе Сирии

Москва, 1 сентября. Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал провокацией удар США по сирийской провинции Идлиб. По его словам, действия Штатов следует расценивать как попытку осложнить ситуацию в «самом взрывоопасном» регионе САР и максимально затянуть процесс урегулирования в стране.

Сенатор обратил внимание на то, что США нанесли удар в тот момент, когда сирийская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня в зоне деэскалации, и это не оставляет сомнений в истинных намерениях американской стороны.

«Это была именно провокация. По сути, американцы продолжают проводить в Сирии свою прежнюю политику, действуя по принципу «чем хуже, тем лучше». Разумеется, лучше для них», — цитирует слова Франца Клинцевича его пресс-служба.

Сенатор отметил: хотелось бы надеяться, что действия Штатов приведут к усилению сотрудничества тех стран, которые действительно заинтересованы в урегулировании ситуации в САР. Он пояснил, что речь идет прежде всего о России и Турции.

Ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что нанесенный Штатами авиаудар по Идлибу привел к многочисленным жертвам. Кроме того, удар был нанесен в нарушение всех достигнутых договоренностей, поскольку Вашингтон не уведомил о своих планируемых действиях ни Россию, ни Турцию.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил мнение, что атака Соединенных Штатов была проведена не из стремления американцев побороть терроризм в Сирии. Он отметил, что близок к той точке зрения, что «нужные» боевики заблаговременно были вывезены из зоны поражения.