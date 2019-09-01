Скабеева назвала дурью позицию МИД Польши об «исторической правде»

Москва, 1 сентября. Российская журналистка Ольга Скабеева в своем Telegram-канале раскритиковала позицию МИД Польши о том, почему Варшава решила не приглашать Москву на посвященные годовщине начала Второй мировой войны мероприятия.

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Россия «не заинтересована» в том, чтобы отмечать годовщину Второй мировой войны в духе «исторической правды». По его словам, польские власти руководствовались «современным критерием», пригласив на мероприятия представителей Евросоюза, НАТО и «Восточного партнерства».

Польский дипломат добавил, что Варшава меняет свой подход к историческим вопросам. Так, по его словам, в 2009 году одним из главных гостей мероприятий, посвященных годовщине начала Второй мировой, был президент России Владимир Путин, однако теперь вместо него пригласили американского лидера Дональда Трампа, заявил Шинковский. Позже глава США отменил свой визит в Польшу из-за приближающего урагана.

«Ну то, что переписывать историю — плохо, в Польше, наверное, слышали. Но гордиться этим, ребята, — вообще какая-то дурь», — отреагировала на заявление польского дипломата Скабеева.

Напомним, в этом году главные мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны, организуются польскими властями. Варшава решила не приглашать Россию, пояснив свое решение тем, что Москва еще не участвовала в войне в это время, а годовщину республика хочет отметить с теми странами, с которыми тесно сотрудничает сейчас.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя шаг Варшавы, заявил, что Кремль негативно к этому относится. По его словам, мероприятия, посвященные Второй мировой войне и Великой Отечественной войне, не могут считаться полноценными без участия РФ, так как роль России «в завершении Второй мировой войны невозможно переоценить».