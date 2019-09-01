В МИД РФ напомнили Польше, кто освободил Европу от нацизма

Москва, 1 сентября. Именно Советский Союз разгромил нацизм, освободил европейские территории и спас от уничтожения европейскую демократию. Об этом сообщает пресс-служба МИД России в Telegram-канале по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

В дипломатическом ведомстве РФ указали на то, что можно давать разные оценки политике советских властей на начальном этапе Второй мировой войны. Однако невозможно игнорировать тот факт, что именно «Советский Союз разгромил нацизм, освободил Европу и спас от уничтожения европейскую демократию», следует из сообщения МИД.

Как напомнили в российском ведомстве, Вторая мировая война, ставшая трагедией для всего человечества, унесла жизни десятков миллионов людей и отпечаталась на дальнейшей судьбе поколений.

В МИД РФ также подчеркнули, что в ряде европейских государств сегодня предпринимаются попытки пересмотреть причины и результаты Второй мировой войны, чтобы «возложить ответственность на гитлеровскую Германию и Советский Союз, бросив при этом тень на сегодняшнюю Россию».

Во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на необходимость ссылаться на конкретные факты, цифры и документы, которые характеризуют всю трудность предвоенной ситуации, а также раскрывают действительные причинно-следственные связи, которые привели к глобальной трагедии.

Ранее заместитель руководителя министерства иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью радиостанции Maryja заявил, что российскую делегацию не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за ее «незаинтересованности в сохранении духа исторической правды».