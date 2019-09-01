1 сентября в школы России пойдут 1,9 млн первоклассников. События дня. ФАН-ТВ

День знаний Первый звонок сегодня прозвенел почти для двух миллионов первоклассников. В России отмечают День знаний. В этом году он выпал на воскресенье, поэтому 1 сентября школьники и студенты выходят на традиционные линейки, а уже завтра у них начнутся занятия. Хотя, некоторые регионы решили провести праздник 2 сентября. Всего же в этом году за парты сядут свыше 16,5 млн школьников. В вузы придут впервые и вернутся с летних каникул свыше 4 млн студентов. Кстати, приятные для них новости. С этого учебного года стипендии проиндексируют на 4%. Минимальная поддержка учащихся вузов в России повысится до 1633 рублей.

Нововведения с 1 сентября Кстати, с первого сентября в силу вступают и другие нововведения. К примеру, в России изменились правила призыва в армию. Так молодые люди, у которых есть право на получение отсрочки от службы, смогут от него отказаться. Чтобы пойти служить без отсрочки нужно написать заявление. Хорошие новости для пенсионеров. С 1 числа на прибавку могут рассчитывать работающие пенсионеры, труженики села, а также жители столицы, которые вышли на заслуженный отдых. И вниманию автолюбителей. С сегодняшнего дня ДТП можно будет зарегистрировать за 15 минут. Сделать это легко на портале «Госуслуги» при наличии электронной подписи и приложения «Помощник ОСАГО».

Удар США по Идлибу И к другим темам. США нанесли авиаудар по сирийской провинции Идлиб. Погибли люди. О количестве жертв пока ничего неизвестно. Об этом сообщили в министерстве обороны России. Как отмечают в ведомстве, Вашингтон о планируемом ударе никому не сообщил. Хотя в этот же день, 31 августа, сирийская армия объявила о прекращении огня в зоне деэскалации. Такое решение Дамаск принял, чтобы мирные жители покинули Идлиб по гуманитарному коридору. Но, США, видимо, наплевать, что все это для безопасности. В свое оправдание они утверждают, что уничтожили один из пунктов террористов.