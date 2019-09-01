RT представит документальный фильм о трагедии в Беслане

Москва, 1 сентября. Телеканал RT представит документальный фильм «Беслан. Жизнь за ангелов». Лента посвящена событиям теракта, который 15 лет назад унес жизни более 330 человек.

Над созданием фильма работал журналист Вячеслав Гузь. Он освещал трагедию в 2004 году. Героями картины стали три бывших заложницы — Ирина Гуриева, Дзерасса Кудзаева и Фатима Дзгоева, — а также офицер спецподразделения «Альфа» Виталий Демидкин, который участвовал в штурме 3 сентября.

Документальный фильм выйдет на RTД.

События 15-летней давности оставили неизгладимый отпечаток на жизни Беслана. Теракт, унесший жизни более 330 человек, большинство из которых — дети, стал новой точкой отсчета в жизни города.

«Город был очень тяжело ранен. Не смертельно, но эта печать очень надолго. И когда люди рассказывают о ком-то, они говорят: это заложник. Или: это родители заложника, у этого брат и сестра погибли. То есть у них такая деталь появилась», — рассказал Вячеслав Гузь.

1 сентября в Северной Осетии проходят траурные мероприятия, приуроченные к 15-й годовщине захвата заложников в Беслане.

Напомним, в этот день в 2004 году боевики напали на школьников и их родителей во время праздничной линейки. Заложников закрыли в спортзале, и удерживали их на протяжении трех дней без еды и воды. На третьи сутки в школе прогремели взрывы, и через образовавшуюся брешь в стене часть заложников смогла убежать. Большинство из них были освобождены, а террористы ликвидированы. В результате теракта погибли свыше 330 человек, из них 186 — дети. Еще около 800 человек были ранены.