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Представители миссии ОБСЕ и СЦКК от ДНР попали под обстрел ВСУ в Коминтерново

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Представители миссии ОБСЕ и СЦКК от ДНР попали под обстрел ВСУ в Коминтерново

Донецк, 1 сентября. Сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ и оперативная группа представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины на юге ДНР. Об этом сообщил журналистам начальник представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

По его словам, в воскресенье в полдень (время совпадает с московским) под гранатометный и стрелковый обстрел со стороны киевских силовиков попала оперативная группа представительства ДНР в СЦКК и наблюдатели миссии СММ ОБСЕ, которые приехали на место для фиксации последствий субботнего обстрела в селе Коминтерново.

Он указал на то, что ВСУ намеренно открыли огонь, несмотря на согласованное сторонами перемирие.

В настоящее время о пострадавших и разрушениях не сообщается.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, отказываясь подчиняться новому незаконному правительству, объявили о независимости. В ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке во время встреч контактной группы, но украинские власти регулярно нарушают минские договоренности.

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