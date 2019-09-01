Лавров обсудит с главой МИД Ирана Сирию и СВПД

Москва, 1 сентября. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров проведет встречу с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Москве 2 сентября. Дипломаты обсудят ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и обстановку в районе Персидского залива, сообщили в МИД РФ.

На переговорах Лавров и Зариф намерены обсудить международные темы, в том числе ситуацию вокруг иранской ядерной программы, урегулирование в Сирии и обстановку в зоне Персидского залива, Йемене и Афганистане.

Также стороны затронут торгово-экономическое сотрудничество между Москвой и Тегераном, которое, как отметили в дипломатическом ведомстве РФ, в этом году показывает положительную динамику.

«В январе-июне 2019 г. объем российско-иранского товарооборота составил 1,2 млрд долларов США, что превысило показатели аналогичного периода 2018 г. на 17,3 %. Ключевым механизмом содействия интенсификации двусторонних деловых связей служит постоянная российско-иранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству», — говорится в сообщении МИД России.

Лавров и Зариф обсудят также вопросы российско-иранского сотрудничества в области энергетики и транспорта, а также культурно-гуманитарную сферу.

Напомним, через год после выхода США из иранской ядерной программы Тегеран в мае объявил о прекращении выполнения им ряда обязательств по СВПД.

Обострение в районе Персидского залива началось после того, как в середине июля ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент с судном стал фактическим ответом Тегерана на задержание британским Гибралтаром танкера Ирана.