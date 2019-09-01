Киев, 1 сентября. Вашингтон не уменьшит военную финансовую помощь Киеву, проанализировав ее эффективность, а возможно, даже увеличит, заявил в Варшаве секретарь СНБО Украины Александр Данилюк.

Напомним, американский президент Дональд Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине, чтобы убедиться, что средства используются в интересах США. В 2019 финансовом году военная помощь Украине в соответствии с военным бюджетом США составляет 250 миллионов долларов. Президент США поручил провести ревизии выделяемых Украине средств министру обороны Марку Эсперу и своему помощнику по национальной безопасности Джону Болтону. Пока решение не принято, средства будут заморожены, пишут СМИ. Предназначенные для Украины средства заморожены.

В Киеве надеются, что США увеличат военную финансовую помощь Украине. Как пишет издание «Укринформ», Данилюк подчеркнул, что Вашингтон анализирует эффективность своей военной финансовой помощи по всем направлениям. Он указал, что поддержка Киева полностью отвечает прямым интересам США.

«Я уверен, что эта поддержка не только сохранится, но мы можем говорить и об ее увеличении», — добавил он.

Решение президента США Дональда Трампа о пересмотре военной помощи Украине можно назвать «пустым заявлением», заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне, депутат Александр Шерин.

По словам Шерина, было бы понятно, если бы в США заявили, что хотят пересмотреть военный бюджет в сторону уменьшения или увеличения, а также какие виды вооружения поставлять на Украину.

В США есть два лагеря, которые лоббируют интересы политических элит, рассказывает депутат. Это представители энергетического сектора и организации по продаже оружия.

«Им безразлично то, каким именно странам помогать и на какие суммы. Они хотят освоить военный бюджет. В любом случае, если Украина будет получать помощь от США, то она эти деньги будет возвращать. Украина будет возвращать их натурой, в виде тех же территорий и предприятий. Поэтому сегодня мы четко понимаем, что переворот на Украине был организован США. Они вложили туда деньги и будут эти деньги возвращать. Такая политика США позволяет финансовым группам, которые торгуют вооружением, зарабатывать на Украине», — заявил Шерин.

Парламентарий полагает, что США вряд ли откажутся от военной помощи Украине. В Вашингтоне будут только пересматривать средства для того, чтобы найти их недостачу, а затем предъявить этот факт Украине.