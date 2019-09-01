Внутреннее кровотечение после сердечного приступа может быть симптомом рака

Мадрид, 1 сентября. Внутреннее кровотечение после сердечного приступа может свидетельствовать о раке, об этом рассказали испанские ученые.

Ученые из Испании установили, что внутреннее кровотечение, возникшее после сердечного приступа, может быть симптомом весьма серьезных проблем, передает «Дни24». Так, по их мнению, зачастую оно указывает на рак, не имеющий конкретной локализации.

В ходе исследования было изучено более 3,5 тысяч пациентов, которых выписали из больницы после перенесенного сердечного приступа.

Как правило, в течение года таким пациентам нужно ходить на двойную антитромбоцитарную терапию, которая назначается с целью снижения вероятности образования тромбов. Однако у этой терапии есть побочный эффект — увеличение вероятности кровотечения. Врачи заметили, что появление такого симптома после сердечного приступа может указывать на скорый рак.

Оказалось, что из 1,2 тыс. людей, у которых было зафиксировано подобное кровотечение, только у 227 пациентов впоследствии обнаружили онкологию.

Таким образом, исследование показало, что внутреннее кровотечение никак не зависит от двойной антитромбоцитарой терапии. Чтобы указывать на последующий рак, внутреннее кровотечение должно соответствовать одновременно двум условиям.

Во-первых, необходимо, чтобы у него не было четкой причины возникновения, а, во-вторых, кровотечение должно быть сильным. Во всех остальных случаях внутреннее кровотечение не является признаком того, что у человека скоро разовьется онкология.