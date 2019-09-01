Иранская армия показала новейший беспилотник отечественного производства

Тегеран, 1 сентября. Иранская армия официально представила в воскресенье новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Киян». Об этом сообщает информационное агентство FARS News Agency.

По данным издания, новейший беспилотник может развивать высокую скорость и функционировать на большой высоте. Ключевое назначение дрона — проведение разведывательных миссий. Отмечается, что беспилотный аппарат «Киян» является разработкой иранских инженеров и способен достигать целей, расположенных далеко за пределами государства.

Тегеран в течение многих лет занимается развитием военной промышленности. Серьезных достижений он добился в разработке баллистических ракет. Помимо этого, четыре года назад иранские военнослужащие представили крылатую ракету «Мескат», дальность которой, согласно имеющимся данным, составляет около 2 тысяч километров.

Ранее официальный представитель иранского дипломатического ведомства Аббас Мусави заявил, что испытания Пентагоном крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), могут привести к гонке вооружений на международной арене.

Военное ведомство США 19 августа провело тестовое испытание новой крылатой ракеты, характеристики которой идут вразрез с прекратившим действие ДРСМД, из которого американская сторона 2 августа вышла в одностороннем порядке.