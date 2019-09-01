Жертвами авиаударов аравийской коалиции по Йемену стали 60 человек

Сана, 1 сентября. Жертвами авиаударов, нанесенных в ночь на воскресенье аравийской коалицией под руководством Саудовской Аравии по тюрьме в Йемене, стали по меньшей мере 60 человек. Об этом сообщил контролируемый йеменским мятежным движением «Ансар Аллах» (хуситы) телеканал «Аль-Масира» со ссылкой на представителя Минздрава хуситов.

Представитель Минздрава сообщил, что на месте бомбардировок не менее 60 тел погибших, 50 из них уже доставлены в медицинские учреждения.

По его словам, число жертв может возрасти, поскольку работы по разбору обрушенных строений продолжаются. Под обломками могут находиться как убитые, так и пострадавшие, добавили в министерстве.

На настоящий момент, по информации ведомства, число пострадавших превысило 100.

Ранее СМИ сообщили об авиаударе по военному объекту в провинции Дамар, на котором, как считает коалиция, хранились беспилотники и снаряды для средств противовоздушной обороны «Ансар Аллах». Отмечалось, что авиация коалиции нанесла шесть ударов по цели.

Конфликт в Йемене между военизированными отрядами хуситов и правительственными силами начался в августе 2014 года. Противостояние между сторонами усилилось, когда в страну в марте 2015 года вторглись войска коалиции, возглавляемой Эр-Риядом.