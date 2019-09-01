В Совфеде прокомментировали ситуацию с сенатором Мархаевым и РЕН ТВ

Москва, 1 сентября. Комитет Совета Федерации по регламенту мог бы рассмотреть сложившуюся ситуацию вокруг сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева и телевизионного канала РЕН ТВ, однако на данном этапе никаких обращений с обеих сторон не поступало. Об этом рассказал журналистам председатель комитета Вячеслав Тимченко.

По его словам, в СФ есть подкомитет по этике, который изучает такие инциденты. Он уточнил, что в конкретном случае к комитету Совфеда могла бы обратиться телевизионная компания, передает РИА Новости.

Тимченко обратил внимание на то, что Мархаев может обратиться в комитет для обсуждения произошедшего.

Ранее телеканал РЕН ТВ на своем официальном сайте сообщил, что его корреспондентка Евгения Могилевская обратилась в Следственный комитет РФ и заявила о нападении на нее Мархаева. Из заявления следует, что репортер попросила сотрудников правоохранительных органов привлечь сенатора к ответственности за рукоприкладство. Как отмечается на сайте РЕН ТВ, инцидент произошел после того, как съемочная группа задала сенатору Мархаеву вопрос о причастности его родственников к игорному бизнесу. По данным РЕН ТВ, в результате произошедшего оператор получила ушиб, а корреспондент — вывих верхней конечности.

Мархаев в беседе с РИА Новости сообщил, что обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и с иском в Московский городской суд в связи с сюжетами РЕН ТВ, которые, по его мнению, порочат его честь и достоинство.