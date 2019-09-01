Депутаты Великобритании представят план по недопущению Brexit без сделки

Лондон, 1 сентября. Британские парламентарии представят план по недопущению Brexit без сделки 3 сентября. Об этом заявил «министр финансов» теневого кабинета оппозиционной Лейбористской партии Джон Макдоннелл.

Он отметил, что депутаты работают над составлением плана, чтобы не допустить выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. По его словам, не стоит недооценивать, насколько сложно принять закон в течение всего одной недели. Он отметил, что премьер Великобритании Борис Джонсон понимает это, и поэтому приостановил работу парламента.

«Депутаты с многолетним опытом работы теперь изучают возможность, каким образом во вторник, среду и в четверг мы можем внести на рассмотрение законодательную меру, которая позволит нам предотвратить развитие сценария Brexit с отсутствием сделки без одобрения парламента. Соответствующий способ будет представлен во вторник», — сказал Джон Макдоннелл в эфире телеканала Sky News.

Ранее королева Великобритании Елизавета II одобрила предложение Джонсона приостановить работу парламента. Отсрочка заседаний должна вступить в силу 9–12 сентября и продлиться до 14 октября. При этом британские СМИ полагают, что таким образом Джонсон добивается одобрения плана по выходу страны из ЕС без сделки с Брюсселем. Сам британский премьер опровергает это утверждение.

Напомним, Лондон должен был покинуть Евросоюз весной 2019 года: спустя два года после подачи письменного уведомления о выходе из ЕС. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которое было достигнуто между Брюсселем и правительством Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем — на 31 октября. Тереза Мэй покинула пост премьера Великобритании, не сумев вывести Лондон из тупиковой ситуации с соглашением.