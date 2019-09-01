ФАН разъясняет: либеральные СМИ переписывают историю, выставляя СССР «агрессором»

Ряд антироссийских и либеральных СМИ пытаются переписать историю, обвиняя Советский Союз в агрессии, спровоцировавшей начало Второй мировой войны.

Ранее в новостном агрегаторе «Яндекс.Новости» был сформирован сюжет: «В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой». В сюжете отражена позиция польского правительства, члены которого заявили, что, в отличие от Германии, Российская Федерация не признает «исторической правды».

Сообщение тут же подхватили либеральные СМИ, активно транслирующие антироссийскую пропаганду. Некоторые из них, вроде портала «Иносми» пошли дальше, опубликовав статью «Польского радио» о том, что СССР якобы был виновен в начале войны в равной степени с гитлеровской Германией.

В самой статье речь идет о пакте Молотова-Риббентропа 1939 года, и именно на это историческое соглашение уже давно опираются все антироссийские издания, пытаясь выставить Советский союз «агрессором». Иначе как явной попыткой переписать мировую историю это не назовешь. Другими словами, «Иносми» (хоть это и не либеральное издание), действует очень некорректно и, по сути, без фильтров транслирует своим читателям откровенную антироссийскую пропаганду.

Необходимо отметить, что ни одно либеральное издание не говорит о том, что Советский Союз с 1938 года неоднократно выступал с резкой критикой агрессивных действий Германии в Европе и не раз пытался инициировать создание реально работающего договора по противодействию немецкой агрессии. Тем не менее Англия и Франция отказывались брать на себя конкретные обязательства в случае нападения Германии на какое-либо европейское государство, тем самым, исключая возможность создания такого соглашения.

Более того, 30 сентября 1938 года между Великобританией, Францией, Германией и Италией было подписано Мюнхенское соглашение, предметом которого был раздел Чехословакии. По этому договору Гитлер получал Судетскую область, а во владение Польши отходил индустриально развитый район с населением более 200 тысяч человек, где находились крупнейшие сталелитейные предприятия. Уже тогда руководство СССР заявило о готовности выступить против Гитлера и оказать Чехословакии военную помощь в соответствии с условиями Советско-чехословацкого договора о взаимопомощи. Однако Польша, для которой Мюнхенский сговор был выгоден, отказалась предоставлять советским войскам право прохода через свои территории и заявила, что в случае попытки помочь Чехословакии объявит СССР войну.

В 1938 году практически вся Европа встала на сторону гитлеровской Германии. А пакт Молотова-Риббентропа, подписанный годом позднее, был обусловлен лишь тем, что СССР просто не мог оставаться во враждебных отношениях со всеми ведущими державами. Но именно к нему сегодня пытаются апеллировать многие антироссийские и иностранные издания, пытаясь демонизировать СССР, исказить историю и принизить заслуги советского народа в борьбе с фашизмом. Ранее МИД РФ также отметил, что польские власти «фальсифицируют летопись Второй мировой войны», игнорируя историческую логику.

Напомним, проект Федерального агентства новостей «ФАН разъясняет» ставит целью предоставлять своим читателям объективную картину происходящего, показать все точки зрения. Считаем, что некоторые СМИ, голословно провозгласившие себя «либеральными», занимаются откровенным словоблудием и забывают об основополагающих демократических принципах. В первую очередь, в этом замечены прозападные СМИ, в том числе признанные в России иноагентами. Они умело отрабатывают деньги своих западных хозяев, среди которых и Конгресс США, и структуры миллиардера Джорджа Сороса, и другие весьма сомнительные источники.

Кроме того, эти СМИ на своих же площадках и в социальных сетях занимаются откровенными репрессиями, удаляя неудобные для них мнения, а также следуют жесткой идеологической цензуре, в том числе против ФАН. Так поступают The Bell, The Insider, «Настоящее время», «Медиазона», «Новая газета», RTVI, «Сноб», «Эхо Москвы», «Дождь», «Радио Свобода», «Деловой Петербург» и TJournal. Затем к ним присоединились Meduza, «Росбалт», Republic.

Рубрика «ФАН разъясняет» была создана для анализа работы антироссийских СМИ. Мы хотим показать нашим читателям объективную подачу информации, а также предоставить площадки для свободного обмена мнениями (естественно, в рамках законодательства РФ).