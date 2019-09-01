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Зеленский признался, с кем советуется по сложным вопросам

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Зеленский признался, с кем советуется по сложным вопросам

Киев, 1 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, с кем консультируется по сложным рабочим вопросам. Он признался, что обращается за советом к своей супруге Елене Зеленской.

Он отметил, что каждому человеку нужны люди, «которые говорят правду».

«Я советуюсь с ней (с Еленой Зеленской. — Прим. ред.), скажу открыто. По очень сложным вопросам, потому что у нее очень трезвая мысль», — сказал президент Украины в эфире телеканала «1+1».

Ранее Зеленский назвал второй разговор с президентом РФ Владимиром Путиным самым сложным моментом в своей работе.

Напомним, в одной из программ Владимир Зеленский рассказывал, как его дети относятся к тому, что он занимает должность президента. По его словам, сын гордится его новой работой. Владимир Зеленский добавил, что они с женой попросили сына не говорить вслух, что он ребенок президента.

Жена президента Украины, Елена Зеленская, оказалась в центре внимания СМИ во время встречи с Бриджит Макрон — супругой президента Франции. Как сообщала пресс-служба президента Украины, Зеленская рассказала Макрон о своих проектах, которые реализует у себя на родине, и пригласила супругу президента Франции посетить Украину.

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Источник: телеканал «1+1»
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