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В ДНР заявили об уничтожении беспилотников ВСУ в Донбассе

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В ДНР заявили об уничтожении беспилотников ВСУ в Донбассе

Донецк, 1 сентября. Бойцы ДНР уничтожили беспилотники украинских силовиков в небе над линией соприкосновения в Донбассе, сообщил представитель народной милиции ДНР.

В НМ ДНР предположили, что ВСУ вели обстрел окраин республики для того, чтобы спровоцировать Донецк на ответные действия и затем обвинить в нарушении перемирия, которое действует с 21 июля.

«В ходе обоих обстрелов к позициям народной милиции пытались приблизиться вражеские беспилотники, которые должны были зафиксировать ответную стрельбу с нашей стороны. БПЛА были уничтожены нашими силами ПВО и упали в серой зоне», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее представители ДНР сообщили, что утром украинские силовики открыли огонь по окраинам республики. Атаке подверглись два населенных пункта: Горловка и Коминтерново.

Гражданская война на Украине началась пять лет назад, напомнили «Известия». Тогда жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться пришедшему после государственного переворота руководству и объявили о создании ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

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Источник: Официальный сайт оперативного командования ДНР
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