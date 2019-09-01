Политолог назвал провокацией отказ Польши пригласить РФ на годовщину Второй мировой

Политолог Владимир Брутер назвал провокацией отказ властей Польши пригласить Россию на годовщину Второй мировой войны, заявив, что Варшава всегда выступала подобным образом в большой политике.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк сообщил, что представителей Москвы не пригласили на годовщину Второй мировой войны, так как Россия не заинтересована в том, чтобы отмечать эту дату в духе исторической правды.

«Сложно закрывать глаза на сегодняшнее отношение Российской Федерации. Мы хотим отметить эту трагическую годовщину в духе исторической правды. Россия, что также подтверждают последние дни, в этом не заинтересована», — заявил дипломат.

Отметим, главные мероприятия по случаю годовщины организуются властями Польши в Варшаве. Приглашения были направлены странам — членам НАТО, Европейского союза и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина). В Варшаву съедутся 250 гостей из 40 стран, включая президента и канцлера ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и Ангелу Меркель, президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Майкла Пенса.

Представителей России польские власти приглашать отказались, аргументировав свое решение тем, что 1 сентября 1939 года СССР еще не участвовал в войне, а годовщину республика хочет отметить с теми странами, с которыми тесно сотрудничает сейчас.

Комментируя отказ польских чиновников направить приглашение России, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что такие мероприятия нельзя считать полноценными, так как именно Советский Союз закончил войну, освободив территорию Европы от фашистов.

«Что касается польской позиции по Второй мировой войне, то идея Польши назначить себя единственной жертвой — не проходит. Несмотря на то, что Польша была уничтожена как государство в первые же дни войны, она в значительной степени послужила тем спусковым крючком, который войну начал. Польша была удобным противником, она пыталась нарваться на конфликт, она не хотела какого-либо соглашения с Советским Союзом, Польша вынудила Францию и Британию подписать с ней соглашение о взаимной помощи при нападении. Как мы знаем, они не дождались выполнения соглашения, и последнее: Польша, которая пыталась показать, что у нее боеспособная армия, которая может решать какие-то проблемы, была разбита практически немедленно, даже не оказала никакого сопротивления», — пояснил эксперт.

В то же время только за освобождение территории Польши от захвативших ее в 1939 году немецких войск, свои жизни отдали 600 тысяч советских солдат. И не помнить об этих жертвах сегодня нельзя.

«Собственно, все, что касается Польши 1939 года, я думаю, актуально и сейчас. Польша пытается показать, что она значит значительно больше, чем значит на самом деле, и очень часто выступает как сознательный провокатор», — заключил Брутер.

Напомним, свою позицию по поводу отсутствия приглашения для Москвы высказал и первый президент Польши Лех Валенса, который считает, что, не приглашая Россию, Варшава только усугубляет и без того плохие отношения двух стран.