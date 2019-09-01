Архивное видео с 30-летней Пугачевой и Орбакайте появилось в Сети

Москва, 1 сентября. В Сети появилось архивное видео 37-летней давности, на котором 11-летняя Кристина Орбакайте и 33-летняя Алла Пугачева вместе исполняют песню «А знаешь, все еще будет». Видеоролик опубликован на одном из фан-аккаунтов Пугачевой в Instagram.

Видео, на котором знаменитая мама поет с дочерью хит «А знаешь, все еще будет», опубликовали в Instagram на фан-страничке примадонны. В профиле пользователя, разместившего ролик, можно найти множество фотографий и видеоматериалов с Пугачевой различной давности.

Пользователи социальной сети в комментариях под «семейным» видео отметили его «душевность», привлекательность исполнительниц и их голоса. Некоторые оставили артисткам добрые пожелания. А кто-то даже сказал, что видео вызвало ностальгию.

«Очень мило… И почему-то грустно …дочки выросли.. Хорошее было время». «Звезда и звездочка! Гордость России! В настоящее время две звезды!». «Здорово!!!! Какая Алла красотка здесь!!! Кристина такая миленькая!!!». «Браво! Вспомнила свои молодые годы, как мы листали журналы с вашим портретом, читали, восхищались вами! Супер!». «АжДоСлез». «Голос неповторимый…». «Очень мило и душевно, как будто это было вчера».

В то время, когда в 80-е годы мать и дочь исполняли знаменитую песню о светлом будущем, они были на взлете своей популярности. В творческом багаже Примадонны российской эстрады тогда были такие хиты, как «Держи меня, соломинка», «Жди и помни меня», «Старинные часы», «Маэстро» и «Как тревожен этот путь». А юная Кристина на тот момент уже снялась в драме Ролана Быкова «Чучело».

Как в словах песни, так и в жизни героинь видео все на тот момент было только впереди — широкая популярность, новые знакомства и замужества, творческие успехи, дети.

Сейчас Кристине Орбакайте 48 лет, а Пугачевой — 70. Пугачева в настоящее время состоит уже в пятом официальном браке с комиком Максимом Галкиным. У нее трое детей и трое внуков. Орбакайте дважды была в гражданском браке и только один раз в официальном — с бизнесменом Михаилом Земцовым, который является ее мужем и сейчас. У певицы трое детей: два сына и дочь.

Обе артистки по-прежнему появляются на светских мероприятиях и участвуют в творческих проектах.