Москва, 1 сентября. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал заявление польских властей о «незаинтересованности» Москвы в исторической правде. По его словам, Варшава не может до сих пор понять, что победа во Второй мировой войне не имеет политической окрашенности.

«Принимая решения о принижении роли СССР, России во Второй мировой войне, руководство Польши показывает свою ущербность... Это недопустимо», — подчеркнул спикер Госдумы России.

Он указал на то, что действия польских властей оскорбляют память более 600 тысяч солдат и офицеров, которые погибли, сражаясь за освобождение Польши.

Володин выразил мнение, что «страны-сателлиты стремятся понравиться тем, кто взял их под свое крыло. Поэтому, по его словам, такие страны усердствуют, чтобы угодить покровителям. Он напомнил, что такое поведение не является чем-то новым в мировой истории.

«В мировой истории именно страны-сателлиты всегда были склонны к такой риторике — на каких-то этапах своего пути они неистово кляли США и Великобританию, на сегодняшний день — Россию, только для того, чтобы похвалил их хозяин», — указал Володин.

Он также особо подчеркнул, что «подвиг советского солдата будут помнить всегда», а имена польских чиновников и политиков, которые пытались и пытаются разрушить память о тех, кто отдал жизнь за мир, будут забыты.

Ранее заместитель главы внешнеполитического ведомства Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Россия не заинтересована «в исторической правде». Объясняя принципы, по которым Варшава выбирала гостей, приглашенных на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, польский дипломат сообщил, что они подбирались на базе «современного критерия».