Москва, 1 сентября. Известный российский юморист Сергей Светлаков на время вернется в состав шоу «Уральские пельмени». Отмечается, что 3 сентября он сыграет в составе команды на «Вечере встреч выпускников».

Состязаться за звание лучшей команды, кроме «Уральских пельменей», будут Город Пятигорск» и «Сборная Камызякского края». Мероприятие пройдет в Екатеринбурге.

Светлаков на время вернется в «Уральские пельмени». Как пишет издание «Екатеринбург Онлайн», Светлаков признался, что до сих пор чувствует себя частью «Уральских пельменей». Именно благодаря команде он получил широкую известность. Юморист уточнил, что в последнее время много репетирует вместе коллективом, придумывает номера.

Ранее сообщалось, что бывший директор творческого объединения «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд, потребовав, чтобы участники коллектива вернули займы на 68,8 миллиона рублей. Об этом расказала официальный представитель продюсера шоу Ольга Куликова.

По ее словам, деньги комикам были выданы заместителем гендиректора компании «Идея Фикс медиа» Евгением Орловым 12 мая 2016 года. Поскольку он не мог выплачивать более пяти миллионов рублей без одобрения акционеров, Орлов якобы разбил общую сумму в 68,8 миллиона рублей и выплатил каждому из участников «Пельменей» по 4,9 миллиона рублей. При этом с ними было заключено 14 договоров о погашении суммы займов за счет «результатов творческого труда артистов». Теперь же Нетиевский просит суд признать эти документы недействительными и взыскать выплаченные юмористам средства.

Арбитражный суд Москвы возбудил производство по делу против членов «Уральских пельменей» Дмитрия Брекоткина, Сергея Ершова, Сергея Исаева, Вячеслава Мясникова, Александра Попова, Дмитрия Соколова, Сергея Калугина, а также Евгения Орлова о признании недействительными лицензионных договоров о взаимозачете займов по 10 миллионов рублей каждому.

Напомним, что изначально коллектив «Уральские пельмени» был командой КВН, которая снискала огромную популярность и даже становилась чемпионом Высшей лиги в 2000 году. Второе рождение «Пельменей» произошло в 2009 году, когда комедианты запустили собственное шоу на телеканале СТС.