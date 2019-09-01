Наргиз публично извинилась перед Валерией за «бестактную оговорку»

Москва, 1 сентября. Певица Наргиз Закирова публично извинилась перед исполнительницей Валерией и ее супругом, продюсером Иосифом Пригожиным за «бестактную оговорку». Артистка записала видеообращение к звездам шоу-бизнеса и опубликовала его в своем Instagram.

Ранее Закирова в интервью YouTube-канале «А поговорить?» противопоставила себя «мирным» исполнителям и «телочкам в туфлях», упомянув имя Валерии.

Певица с сожалением отметила, что это прозвучало так, что Валерия является той самой «телочкой в туфлях». По ее словам, интервью журналистке Ирине Шихман «было очень эмоциональным».

«Я очень глупо оговорилась. Я к вам безумно хорошо отношусь, извините, это была просто оговорка», — пояснила Наргиз.

В августе этого года продюсерский центр Максима Фадеева MALFA неожиданно расторг контракт с 48-летней певицей Наргиз Закировой о сотрудничестве с лейблом. По словам исполнительницы, решение было неожиданным и сорвало концертный тур, запланированный на конец лета.

В программе Шихман Закирова сравнила Фадеева с ребенком. Она также заявила, что «всем рулит» в центре бывшая участница коллектива «Серебро» Ольга Серябкина. Певица заявила, что окружение Фадеева делает все, чтобы выжить сильных артистов. Наргиз предположила, что Серябкина, выступающая также под псевдонимом MOLLY, хочет быть примой центра.