Пекин, 1 сентября. Китайская компания Xiaomi выпустит самый дешевый смартфон с поддержкой 5G. Как сообщают СМИ, устройство уже прошло сертификацию китайских регуляторов TENAA и 3C и получило необходимые документы для работы в сетях пятого поколения.

Как передает портал TechWeb, один из инсайдеров заявил, что компания Xiaomi официально анонсирует смартфон уже в середине сентября. По его словам, новинка должна стать самым дешевым 5G-смартфоном на рынке. Отмечается, что сейчас наиболее доступным по цене мобильным устройством с функцией поддержки сетей пятого поколения является Vivo iQOO Pro 5G, цена которого составляет 536 долларов.

По данным СМИ, новинка станет обновленной версией флагманского смартфона Xiaomi Mi 9, которая должна получить название Xiaomi Mi 9S. Основным отличием от предыдущей версии станет однокристальная система Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Также смартфон будет оснащен тройной основной камерой с оптической стабилизацией, аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 45 Вт.

Ранее Xiaomi официально презентовала новую линейку смартфонов Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. Стоимость модели Redmi Note 8 составила 9400 рублей за базовую комплектацию. Цена модели Pro стартует от 13100 рублей.